França anuncia que reconhecerá Estado palestino e irrita Israel

"Fiel ao compromisso histórico com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, decidi que a França reconhecerá o Estado da Palestina. Vou anunciar solenemente durante a Assembleia Geral da ONU no próximo mês de setembro", escreveu Macron nas redes X e Instagram.

Coincidindo com esse evento, a França vai copresidir com a Arábia Saudita uma cúpula internacional em nível de chefes de Estado e de Governo com o objetivo de relançar a chamada solução de "dois Estados", um palestino e outro israelense.

Com esse reconhecimento, a França busca "fornecer uma contribuição-chave para a paz no Oriente Médio" e "mobilizará todos os seus aliados internacionais que desejem participar", explicou Macron.

Em sua mensagem nas redes, o presidente francês ressaltou que "a prioridade urgente hoje é encerrar a guerra em Gaza e socorrer a população civil".

Para isso, "é preciso construir finalmente o Estado da Palestina, garantir sua viabilidade e permitir que, ao aceitar sua desmilitarização e reconhecer plenamente Israel, participe da segurança de todos no Oriente Médio", acrescentou.

- 'Recompensa o terror' -

Contudo, em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu condenou uma decisão que, na sua opinião, "recompensa o terror" e estabelece "uma rampa de lançamento para aniquilar Israel".