França vai reconhecer Estado palestino em setembro, diz Macron

A França vai reconhecer o Estado palestino em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, anunciou nesta quinta-feira (24) o presidente Emmanuel Macron.

"Fiel ao compromisso histórico com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, decidi que a França vai reconhecer o Estado da Palestina. Anunciarei solenemente durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro", publicou Macron no X e Instagram.

A França vai presidir com a Arábia Saudita uma conferência internacional de chefes de Estado e governo, com o objetivo de relançar a chamada solução "de dois Estados", um palestino e o outro israelense. Inicialmente previsto para junho, o encontro foi adiado devido à guerra de 12 dias entre Israel e Irã. Antes dele, será realizada em 28 e 29 de julho uma reunião ministerial em Nova York.