Grêmio cede empate no fim contra Alianza Lima e é eliminado da Sul-Americana

Após avançar para a fase de grupos do principal torneio de clubes do continente, o Alianza Lima terminou em terceiro lugar em sua chave e, assim, teve que disputar os playoffs de acesso às oitavas da Sul-Americana.

No início do segundo tempo (56'), após um escanteio, o lateral Gustavo Martins abriu o placar para o Grêmio com um toque curto de pé esquerdo dando emoção ao confronto.

A partir daí, o Tricolor passou a dominar o time peruano, principalmente pelo jogo aéreo. o Alianza resistia do jeito que podia com uma grande atuação do goleiro boliviano Guillermo Viscarra e de seus zagueiros, Carlos Zambrano e Renzo Garcés.

Quando parecia que o time gaúcho marcaria o segundo gol, levando a partida para os pênaltis, e o Alianza Lima estava reduzido a dez homens após a expulsão de Zambrano aos 90 minutos, veio uma bela jogada do veterano atacante argentino Hernán Barcos, que jogou pelo Grêmio entre 2013 e 2015.

"El Pirata" Barcos, de 41 anos, recebeu um passe na meia-lua e, com incrível tranquilidade, finalizou com maestria, passando a bola pelo goleiro gremista para empatar e garantir a classificação do Alianza. Ele preferiu comemorar discretamente.

O time peruano vai jogar nas oitavas contra a Universidad Católica do Equador.