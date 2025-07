Hungria proíbe entrada do grupo Kneecap, acusado de antissemitismo

Muitas vozes criticaram a Hungria à medida que se aproximava o espetáculo previsto para 11 de agosto no festival Sziget, em Budapeste, que reúne todos os anos centenas de milhares de visitantes.

"Discursos de ódio não têm lugar entre nós. Consideramos isso inaceitável", destaca uma petição assinada por cerca de 300 artistas. O documento lembra que mais de dez festivais se recusaram a receber Kneecap, especialmente na Alemanha e na Escócia.

O grupo da Irlanda do Norte se apresentou no início de julho na França, no festival Eurockéennes de Belfort, e sua apresentação no Rock en Seine esta prevista para 24 de agosto, o que fez com que o festival perdesse o subsídio da cidade de Saint-Cloud.

