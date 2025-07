Israel analisa resposta do Hamas à proposta de trégua em Gaza

Mas as negociações, mediadas por Catar, Egito e Estados Unidos, têm se arrastado sem resultados até o momento, com cada lado acusando o outro de impor suas exigências.

"Os mediadores transmitiram a resposta do Hamas à equipe de negociação israelense, e ela está atualmente sob avaliação", afirmou um breve comunicado do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Segundo uma fonte palestina próxima às negociações, a resposta inclui emendas às modalidades de entrada de ajuda humanitária, mapas das áreas de retirada do Exército israelense e garantias quanto ao fim definitivo da guerra, que se arrasta desde outubro de 2023.

Os reféns em questão foram capturados pelo Hamas durante seu ataque surpresa no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou o conflito.

Israel continua a afirmar que seu objetivo é destruir as capacidades militares e de governo do movimento palestino. Sua ofensiva causou mais de 59.000 mortes, segundo autoridades em Gaza, governada pelo Hamas, e criou um desastre humanitário.

- Witkoff em missão -

Os Estados Unidos anunciaram que seu enviado especial, Steve Witkoff, viajará para a Europa esta semana para conversas sobre Gaza e que poderá, em seguida, viajar para o Oriente Médio.