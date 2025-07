Medvedev, Moutet e Nakashima avançam às quartas do ATP 500 de Washington

Seu adversário nas quartas de final em Washington será Corentin Moutet, que bateu o britânico Daniel Evans por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 7-6 (7/4).

Eliminado no qualifying, mas incluído na chave principal no lugar do dinamarquês Holger Rune, que desistiu do torneio, Moutet venceu Evans em uma hora e 40 minutos.

Brandon Nakashima, por sua vez, passou por outro britânico, Cameron Norrie, também em dois sets: 7-6 (7/3) e 6-3.

O ATP 500 de Washington abre a preparação para o US Open, último Grand Slam da temporada, que será disputado de 25 de agosto a 7 de setembro em Nova York.

