MotoGP divulga calendário da temporada 2026 com etapa do Brasil em março

O calendário do Mundial de MotoGP de 2026 terá, como na atual temporada, 22 Grandes Prêmios, com a inclusão do Brasil, que voltará a receber a categoria depois de 22 anos, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira (24).

O GP do Brasil será disputado no fim de semana de 20 a 22 de março, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, que já recebeu a MotoGP entre 1987 e 1989.

A última corrida da categoria no país aconteceu em 2004, no antigo autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, com a participação do brasileiro Alexandre Barros, que terminou a prova na quinta colocação. O vencedor foi o japonês Makoto Tamada.