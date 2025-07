Países da UE pressionam por 'medidas concretas' diante da situação humanitária em Gaza

A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, disse, na terça-feira (22), que "todas as opções continuam na mesa", se Israel não respeitar seus compromissos.

Um informe da Comissão Europeia, apresentado no final de junho aos países do bloco, indicou que Israel violou o artigo 2 do acordo de associação com a UE, em termos de respeito pelos direitos humanos.

Como resultado, Kallas preparou uma lista de possíveis opções para os países do bloco, que incluem a suspensão de todo o acordo e a proibição de exportações dos territórios palestinos ocupados, entre outras opções.

Em uma carta aberta, cerca de 40 embaixadores da UE pediram "sanções seletivas" contra "ministros, funcionários, comandantes militares" e "colonos israelenses violentos" acusados de "crimes de guerra".

