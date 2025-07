Panamá avança em reformas para sair da lista de paraísos fiscais da UE, diz ministro

Os outros países "têm o direito de planejar cobrar os impostos" de quem obtém renda no Panamá com uma sociedade offshore, "mas não é que no Panamá se evadem impostos, daí o mau chamado paraíso fiscal", afirmou.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) também mantém o Panamá em uma lista de nações com deficiências na troca de informações tributárias e pede maior agilidade para removê-lo.

Permanecer nessas listas não apenas afeta a imagem do país, mas também gera obstáculos ao investimento estrangeiro e maior custo nos créditos internacionais.

- Sistema territorial -

O ministro explicou que o Panamá "tem um sistema tributário territorial, assim como muitos países".

"Significa que no Panamá você tem a obrigação de pagar impostos quando você gera uma renda dentro do território panamenho", no entanto, o país não tributa receitas provenientes do exterior, disse.