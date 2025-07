Pobreza aumenta em Cuba em meio à crise econômica

Juan de La Cruz, de 63 anos, começou a mendigar nas ruas há 15 dias. Com uma perna amputada em 2021 devido à diabetes, ele se senta sob um portal no movimentado bairro de Centro Habana com um cartaz que diz: "Por favor, algo para comer".

"O que me dão" da Previdência Social "não é suficiente", explica o sexagenário, que recebe 1.092 pesos (R$ 253, na cotação atual) por mês de aposentadoria, o equivalente a menos de 3 dólares no mercado informal, insuficiente para comprar um quilo de frango.

O refeitório comunitário também não lhe parece uma boa opção: a comida "é ruim, arroz sem manteiga, sem óleo", reclama.

O ex-caminhoneiro, afastado da sua família, está feliz por ainda ter um teto. O "meu quartinho é pequenininho", mas "está vazio", diz ele.

- Garagem de motos -

As autoridades de Cuba não utilizam a palavra "pobres", mas termos como pessoas "vulneráveis" ou "andarilhos" para se referir àqueles em situação de rua.