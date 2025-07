Presidente da Colômbia ordena que Marinha detenha navios que transportem carvão para Israel

O presidente colombiano rompeu relações diplomáticas com Israel em 2024 e é um crítico contundente do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a quem chama de "genocida". Além de suspender a exportação de carvão, Petro também interrompeu a compra de armamentos israelenses.

"Peço ao ministro do Trabalho uma reunião urgente com os sindicatos do setor carbonífero. (...) Deve ser convocada também uma reunião com as autoridades indígenas Wayúu e outros povos afetados pela exploração de carvão", acrescentou, em referência às comunidades originárias do norte do país que vivem próximas ao Cerrejón (nordeste), a maior mina de carvão a céu aberto da América Latina.

Segundo os dados mais recentes do PIB, o setor de mineração acumula cinco trimestres consecutivos de retração. Um dos segmentos mais atingidos é justamente o do carvão, impactado não apenas pela crise global de preços, mas também pelas políticas do governo Petro, que promove a transição energética rumo às fontes renováveis.

Em março, a Cerrejón, operada pela multinacional suíça Glencore, anunciou que reduzirá sua produção anual em mais de 50% devido aos altos custos de exportação.

Petro tem feito críticas públicas à Cerrejón e à Drummond, outra gigante do setor. Ambas afirmam que operam de acordo com a legislação vigente.

No dia 15 de julho, a Colômbia sediou uma "reunião ministerial de emergência" com representantes de mais de 30 países em defesa de Gaza. Nesta quinta-feira, a sede presidencial da Casa de Nariño foi decorada com bandeiras palestinas.