Red Bull inicia nova vida no GP da Bélgica com estreia de Laurent Mekies no comando

Laurent Mekies, que desde 2024 estava à frente da Racing Bulls, a outra equipe do universo Red Bull, entrará em cena na Bélgica, onde há grande expectativa por sua entrevista coletiva de sexta-feira.

- "Seguir em frente" -

"São coisas que podem acontecer, mas é preciso seguir em frente. Olhar para trás não vai nos deixar mais rápidos. Tenho trabalhado no simulador desde o anúncio e tive várias reuniões com Laurent. Ele esteve muito ocupado nas duas últimas semanas!", declarou Max Verstappen aos jornalistas nesta quinta-feira (24).

Três vezes vencedor do GP da Bélgica (2021, 2022 e 2023), o tetracampeão da Red Bull tentará se reencontrar com a vitória no mítico circuito de Spa, onde terá o apoio de milhares de torcedores do seu 'Exército Laranja', que costuma fazer a viagem vindo do vizinho Países Baixos.

"Spa sempre foi o meu circuito favorito. É uma pista tradicional, onde você precisa ser perfeito para conseguir um bom tempo. É muito diferente dos outros circuitos e é sempre um desafio pilotar aqui", ressaltou o holandês, que tentará frear o domínio da McLaren.

A equipe inglesa, que conseguiu uma 'dobradinha' na última corrida, o GP da Inglaterra, há três semanas, domina a temporada tanto no Mundial de pilotos como no de construtores.