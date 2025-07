Tailândia e Camboja se atacam com caças e artilharia em disputa com 11 mortos

O Exército tailandês bombardeou alvos militares no Camboja nesta quinta-feira (24) e relatou a morte de 11 pessoas em seu território por disparos do país vizinho, nos piores confrontos fronteiriços em 15 anos entre os dois reinos do sudeste asiático.

Os dois países mantêm uma disputa territorial de décadas no Triângulo Esmeralda, área em que suas fronteiras se encontram com o Laos e onde conservam vários templos antigos.

Os confrontos armados eclodiram em maio, resultando na morte de um soldado cambojano. Desde então, os dois lados têm trocado críticas, provocações e retaliações, incluindo restrições à travessia da fronteira e às importações.