Ter Stegen passará por cirurgia nas costas e ficará 3 meses afastado

O goleiro alemão Marc-André Ter Stegen, do Barcelona, passará por uma cirurgia nas costas para tratar um problema crônico e ficará afastado dos gramados por três meses, anunciou o próprio jogador nesta quinta-feira (24).

"Hoje é um dia difícil para mim em nível pessoal. Fisicamente e atleticamente, me sinto em muito boa forma, mas lamentavelmente não estou livre das dores", escreveu Ter Stegen, de 33 anos, em sua conta no Instagram.

"Após conversas intensivas com o departamento médico do Barcelona e especialistas de fora, a via mais rápida e segura para me recuperar por completo é uma cirurgia nas costas", acrescentou o goleiro alemão.