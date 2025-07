Tribunal de apelações dos EUA considera 'inconstitucional' ordem de Trump que encerra cidadania por nascimento

O princípio está consagrado na 14ª Emenda da Constituição dos EUA, em vigor há mais de 150 anos e que determina que qualquer pessoa nascida em solo americano é cidadã do país.

A Suprema Corte, com uma maioria conservadora de 6-3, evitou se pronunciar no mês passado sobre a constitucionalidade da ordem executiva de Trump e abordou apenas a questão das medidas cautelares a nível nacional, que Trump, no entanto, alegou ser uma "vitória gigantesca".

A Suprema Corte também deixou em aberto a possibilidade de as ordens executivas serem bloqueadas por meio de amplas ações coletivas contra o governo.

No início deste mês, um juiz federal concedeu status de ação coletiva a todas as crianças potencialmente privadas de cidadania pelo decreto de Trump e emitiu uma suspensão preliminar do decreto enquanto os procedimentos legais avançam.

