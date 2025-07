UE prepara represálias contra tarifas dos EUA, mas ainda confia em acordo

No entanto, esta declaração foi feita logo após 26 dos 27 países da UE apoiarem um pacote de medidas de retaliação contra os Estados Unidos caso as negociações fracassem.

Com a oposição da Hungria, os demais países do bloco apoiaram um pacote de represálias maciço no valor de cerca de 93 bilhões de euros, o equivalente a cerca de 109 bilhões de dólares (R$ 605 bilhões).

Essas medidas retaliatórias contra as tarifas de 30% que os EUA pretendem impor aos produtos da UE entrariam em vigor em 7 de agosto caso as negociações não produzam um resultado positivo.

Este pacote inclui tarifas sobre produtos aeronáuticos, químicos e farmacêuticos, como parte de uma longa lista.

Além disso, segundo fontes diplomáticas, a UE também trabalha em um conjunto de medidas de retaliação específicas para o setor de serviços, segmento que pode atingir duramente as gigantes da tecnologia e o setor bancário.

O pacote aprovado nesta quinta-feira inclui medidas de resposta previamente definidas, no valor aproximado de 21 bilhões de euros (R$ 136 bilhões), em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos ao aço e ao alumínio da UE.