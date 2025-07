Vice-presidente palestino celebra anúncio de que a França reconhecerá o Estado palestino

O vice-presidente da Autoridade Palestina, Hussein al-Sheikh, celebrou nesta quinta-feira (24) o anúncio de que a França reconhecerá o Estado palestino e agradeceu ao presidente francês, Emmanuel Macron.

"Essa postura reflete o compromisso da França com o direito internacional e seu apoio ao direito do povo palestino à autodeterminação e ao estabelecimento do nosso Estado independente", acrescentou o vice-presidente da Autoridade Palestina.

bur-phz/glp/an/eg/am