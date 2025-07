Zelensky revoga planos de restringir órgãos anticorrupção após protestos

Milhares de pessoas foram às ruas esta semana em várias cidades ucranianas para protestar contra as mudanças que eliminariam a independência dos principais órgãos anticorrupção. Estas foram as primeiras manifestações em larga escala no país desde o início da guerra, há mais de três anos.

A lei controversa foi rapidamente aprovada pelo Parlamento e sancionada por Zelensky no mesmo dia.

A lei colocou o Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia (Nabu) e a Promotoria Especializada Anticorrupção (Sapo) sob a autoridade direta do procurador-geral, que é nomeado pelo presidente.

bur-asy/jj/mab/mb/aa/dd

