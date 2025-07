Acidente de ônibus nos Andes do Peru deixa pelo menos 15 mortos

O veículo havia partido da cidade de Lima em direção a La Merced, na selva central. Até o momento, as autoridades não informaram sobre as causas do acidente.

"Há 27 pacientes que foram trasladados para vários centros de saúde", acrescentou Tineo.

Os acidentes nas estradas peruanas são frequentes devido ao excesso de velocidade, má condição das estradas, falta de sinalização e pouco controle por parte das autoridades.

Em 2024, foram registradas 3.173 mortes nas estradas, segundo a polícia.

