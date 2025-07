Ativista pró-palestino volta ao Líbano após 40 anos preso na França

Antes disso, sua família informou que o levaria para sua cidade natal, Kobayat, no norte do Líbano, onde está prevista uma festa de boas-vindas.

Abdallah, de 74 anos, voltou a seu país depois de ser libertado e deportado pelas autoridades francesas.

Às 3h40 da manhã (22h40 de quinta-feira em Brasília), um comboio com seis veículos deixou a prisão de Lannemezan, no sudoeste da França, segundo jornalistas da AFP. Uma fonte próxima confirmou que Abdallah deixou a prisão.

Horas depois, ele foi colocado em um avião com destino ao Líbano.

O ativista foi preso em 1984 e condenado à prisão perpétua por seu envolvimento no assassinato do adido militar americano Charles Robert Ray e do diplomata israelense Yacov Barsimantov em Paris. O libanês sempre negou qualquer participação nos dois crimes.

Embora pudesse ter sido beneficiado pela liberdade condicional desde 1999, nunca a obteve, por oposição dos Estados Unidos, e se tornou uma das pessoas que permaneceu presa na França por mais tempo.