Autoridades afirmam ter encontrado caixas-pretas de avião que caiu na Rússia

As caixas-pretas do avião comercial que caiu na quinta-feira no Extremo Oriente russo foram encontradas, anunciaram hoje as autoridades locais, citando um problema técnico ou um erro do piloto como possíveis causas do acidente.

A queda do biturboélice Antonov AN-24 da companhia aérea Angara Airlines ocorreu em uma área remota e de difícil acesso na região de Amur, provocando a morte de seus 42 passageiros e seis tripulantes, segundo o Ministério dos Transportes.

"Os gravadores de voo foram encontrados no local do desastre e serão enviados em breve para Moscou para serem analisados", informou o ministério em um comunicado no Telegram.