Brasil 'saúda' reconhecimento do Estado da Palestina pela França

O governo federal "saúda o anúncio" do reconhecimento do Estado da Palestina pela França e "exorta todas as demais nações que ainda não o fizeram" a tomar a mesma decisão, segundo uma nota divulgada nesta sexta-feira (25) pelo Ministério das Relações Exteriores.

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou na quinta-feira que seu país reconhecerá formalmente o Estado palestino soberano durante a próxima Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro.

O Brasil reconhece o Estado da Palestina desde 2010 e defende a "solução de dois Estados" para o conflito palestino-israelense.