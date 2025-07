Cães terapeutas ajudam soldados feridos em hospital da Colômbia

Polo e Rafa, dois labradores brincalhões de pelagem preta, são terapeutas de um hospital militar na Colômbia. Com apenas um ano e seis meses, os cães são fundamentais na recuperação de soldados feridos em combate, em meio a um recrudescimento do conflito armado no país.

Alvo de um ataque com drones no fim de semana, o soldado Jeferson Mosquera mal consegue se mover em sua maca. Mas a visita dos animais o faz sorrir e o distrai por um momento das dores que sente.

O soldado, de 21 anos, foi ferido por disparos de drones da guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) no departamento de Norte de Santander, perto da Venezuela. Três de seus companheiros morreram e outros oito ficaram feridos.