Camboja pede cessar-fogo com Tailândia após confrontos na fronteira

"O Camboja pediu um cessar-fogo imediato e incondicional, e também fazemos um apelo por uma solução pacífica da disputa", disse o embaixador cambojano na ONU, Chhea Keo, após a reunião do Conselho, que aconteceu a portas fechadas. "O Conselho pediu a ambas as partes moderação máxima e que recorram a uma solução diplomática. É o que também estamos pedindo."

Salvas de artilharia foram ouvidas hoje no lado cambojano da fronteira, onde o número de mortos subiu para 13, entre eles cinco soldados e oito civis, e mais de 35 mil pessoas tiveram que deixar suas casas, segundo o Ministério da Defesa do país.

No lado tailandês, mais de 138.000 civis das quatro províncias fronteiriças, incluindo 428 pacientes hospitalizados, foram levados para abrigos temporários.

O Ministério da Saúde da Tailândia registrou 15 mortos, entre eles 14 civis e um soldado. Outras 46 pessoas ficaram feridas, incluindo 15 soldados. O primeiro-ministro interino da Tailândia, Phumtham Wechayachai, alertou que um agravamento da situação poderia resultar em guerra.

Os confrontos recomeçaram em três áreas por volta das 4h locais de hoje, com armamento pesado das forças do Camboja, disparos de artilharia e sistemas de foguetes BM-21, segundo o Exército tailandês, que informou que a resposta foi com "fogo de apoio apropriado".

- 'Prontos' -

Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Tailândia, os confrontos diminuíram na tarde de hoje e Bangcoc estava disposta a dialogar. "Estamos prontos. Se o Camboja quiser resolver esta questão por via diplomática, bilateralmente ou até mesmo por meio da Malásia, estamos prontos para isso. Mas não recebemos nenhuma resposta até agora", disse o porta-voz da chancelaria à AFP.