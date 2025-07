Comic-Con tem prévia de nova série da franquia 'Alien'

- Em "Terras Selvagens" -

Cerca de 130 mil visitantes são esperados este ano na Comic-Con, um dos maiores festivais de cultura pop do mundo. Embora nesta edição, as filas para entrar no salão H tenham sido mais tranquilas que em anos anteriores.

Para os fãs, acostumados a dormir acampados às portas do famoso auditório para ter acesso a conteúdos exclusivos, isso se deve à notável ausência da Marvel Studios, que este ano tem uma presença reduzida na convenção.

"No ano passado chegamos na noite anterior e tivemos que esperar horas para nos darem uma pulseira", contou Carla González, que frequenta o evento com sua família desde 2013.

"Este ano, veja, já vai começar o primeiro painel e ainda há cadeiras vagas. Se a Marvel estivesse aqui, estaria lotado", comentou.

No entanto, os fãs lotaram o auditório nesta sexta-feira na expectativa de clipes, entrevistas e prévias de suas séries e filmes favoritos.