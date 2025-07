Defesa Civil de Gaza relata 28 mortos em operações militares israelenses

As restrições impostas aos meios de comunicação por Israel, que sitiou a Faixa de Gaza desde o início da guerra em 7 de outubro de 2023, e as dificuldades de acesso a várias áreas impedem que a AFP verifique de forma independente as informações fornecidas pelas diferentes partes.

A guerra em Gaza começou após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 em Israel, que causou a morte de 1.219 pessoas, em sua maioria civis, segundo um levantamento da AFP baseado em dados oficiais.

Em resposta, Israel prometeu destruir o Hamas, que assumiu o poder em Gaza em 2007. A campanha militar israelense no território palestino matou 59.587 palestinos, principalmente civis, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, considerados confiáveis pela ONU.

