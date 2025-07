Dois adolescentes condenados a 15 anos de prisão por assassinato de criança em Londres

Dois adolescentes de 15 e 16 anos, vinculados a gangues de rua, foram condenados nesta sexta-feira (25) a uma pena mínima de 15 anos e 10 meses de prisão por assassinar a golpes de facão uma criança de 14 anos em um ônibus de Londres em janeiro.

Esse ataque brutal a plena luz do dia, junto com o depoimento da mãe da vítima sobre os vínculos de seu filho com gangues de rua, reavivou o debate sobre a violência com armas brancas no Reino Unido e a influência das gangues sobre alguns jovens.

Kelyan Bokassa, de 14 anos, foi atacado em 7 de janeiro no bairro de Woolwich, no sul de Londres, e morreu pouco após os serviços de emergência chegarem.