Energia solar comunitária é alternativa para os apagões em Porto Rico

O devastador furacão Maria de 2017 que destruiu estruturas, entre elas a rede elétrica deixando partes da ilha sem luz por cerca de um ano, apenas agravou o problema.

A rede elétrica foi privatizada em junho de 2021 em um aparente esforço para resolver o problema dos constantes apagões. Mas as interrupções continuam: no ano passado, Porto Rico teve massivos apagões em abril e também na véspera do Ano Novo.

"Não é normal", disse Medina Guzmán, enquanto uma equipe instala a bateria que em breve armazenará energia solar.

- Uma luz no furacão -

Assim como o resto da ilha, Adjuntas ficou no escuro quando Maria passou, mas na praça principal da cidade, uma casa rosa da década de 1920 foi um farol de luz.

Era Casa Pueblo, o núcleo de uma organização comunitária sem fins lucrativos focada na proteção do meio ambiente e no apoio à comunidade, que se tornou um refúgio após a tempestade graças aos seus painéis solares.