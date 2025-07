Hamas acusa mediadores dos EUA de descumprir suas posições na negociação de trégua em Gaza

Um alto dirigente do Hamas acusou, nesta sexta-feira (25), o emissário americano Steve Witkoff de distorcer a realidade depois que o diplomata declarou o fracasso das negociações indiretas com Israel para uma trégua em Gaza e responsabilizou o movimento islamista palestino.

"As declarações negativas do enviado americano Witkoff contradizem completamente o contexto em que se desenvolveu o último ciclo de negociações, e ele sabe disso perfeitamente. Estão alinhadas a uma lógica de apoio à posição israelense", declarou à AFP Basem Naim, um importante membro do comitê político do Hamas.

Witkoff anunciou na quinta-feira o retorno de seus negociadores e criticou a "postura egoísta" do Hamas; já o presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que o movimento palestino "não quer alcançar um acordo".