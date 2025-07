Imagens falsas de Trump e Epstein acumulam milhões de visualizações

Fotos e vídeos falsos gerados por inteligência artificial nos quais se vê o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, junto ao financista acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein, acumulam milhões de visualizações nas redes sociais, segundo um órgão especializado.

Trump e Epstein, encontrado morto em 2019 em uma prisão de Nova York antes de ser julgado por crimes sexuais, conheciam-se, como mostram fotos verdadeiras em que os dois aparecem juntos.

O caso Epstein voltou a ganhar notoriedade há duas semanas, após a divulgação de um relatório do FBI e do Departamento de Justiça que descarta as teorias da conspiração promovidas por apoiadores de Trump. Nesse período, pelo menos um vídeo e sete fotos gerados por inteligência artificial acumularam 7,2 milhões de visualizações em várias redes sociais, segundo a organização de monitoramento de desinformação NewsGuard.