Menor cobra do mundo reaparece em Barbados

Uma cobra tão pequena que poderia ser confundida com uma minhoca foi vista em Barbados após quase duas décadas sem notícias dela.

Uma equipe do Ministério do Meio Ambiente do país caribenho e de um grupo de conservação viu a cobra-fio-de-Barbados (Tetracheilostoma carlae) escondida sob uma rocha.

Essas serpentes "são cegas" e foram vistas algumas poucas vezes desde 1889, declarou Connor Blades, funcionário de um projeto do Ministério do Meio Ambiente que colaborou na descoberta.