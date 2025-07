Meta suspenderá a propaganda política na UE e culpa as regulamentações atuais

A decisão foi tomada tendo em vista as "inviáveis exigências e as incertezas jurídicas" levantadas pela regulamentação europeia.

Esta mudança nas operações, indicou a Meta, "é específica da UE (...), os anúncios publicitários políticos, eleitorais e sociais seguirão permitidos fora da UE normalmente".

Dentro do espaço da UE, os usuários das plataformas Meta poderão postar mensagens e discutir questões políticas, observou a empresa.

A Meta afirmou que "a propaganda política online é uma parte vital da política moderna, já que conecta as pessoas com informações importantes sobre os políticos que as representam".

No entanto, acrescentou que a legislação europeia "introduz obrigações adicionais em nossos processos e sistemas que criam um nível insustentável de complexidade e insegurança jurídica para os anunciantes".

- Tensões -

Em janeiro, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, acusou a UE de "censura" e comparou as multas impostas pelo bloco à empresa a tarifas.