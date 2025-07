Meta vai suspender anúncios políticos na UE e responsabiliza as normas vigentes

A UE impôs uma multa de 200 milhões de euros (cerca de 1,3 bilhão de reais) em abril, após concluir que a Meta violou as regras sobre o uso de dados pessoais no Facebook e no Instagram

A empresa enfrenta sanções diárias adicionais caso não realize mudanças, mas a UE ainda precisa decidir se a Meta modificou suficientemente suas plataformas para evitar novas multas.

O Google já havia anunciado no ano passado que também eliminaria a publicidade política a partir de outubro de 2025 devido aos "novos desafios operacionais e incertezas legais".

Nos últimos anos, a UE adotou uma rede rigorosa de leis para regulamentar o funcionamento das plataformas digitais, em sua maioria de origem americana.

Nessa disputa, plataformas digitais como as da Meta ou do Google se queixam de que a legislação equivale a uma camisa de força para a liberdade de expressão. Este é um argumento que ressoa particularmente de forma profunda no atual governo americano.

Na terça-feira, o Departamento de Estado acusou países europeus de condenarem pessoas pelo "crime de criticar seus governos".