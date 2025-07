México cogita importar mais dos EUA para evitar tarifas de Trump

O mandatário republicano já impôs tarifas às exportações automotivas e siderúrgicas do México, mas excluiu as mercadorias incluídas no tratado de livre comércio da América do Norte, o T-MEC, do qual o Canadá também faz parte.

Sheinbaum explicou que a proposta consiste em aumentar "a compra de produtos dos Estados Unidos sem que isso gere inflação" no México.

A proposta foi feita no âmbito da negociação com Washington de um acordo que abrangerá outras questões como segurança e migração, acrescentou.

"É uma maneira de reduzir o déficit comercial" dos Estados Unidos com o México, que preocupa Trump, acrescentou a governante de esquerda.

Na quinta-feira, Sheinbaum afirmou que seu governo está "fazendo todo o possível para que os impostos aduaneiros não entrem em vigor" e que, "se for necessário", buscará se comunicar com Trump na próxima semana.

O México é um dos países mais vulneráveis às tarifas do presidente republicano, já que 80% de suas exportações têm como destino os Estados Unidos graças ao T-MEC.