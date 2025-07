Nasdaq e S&P 500 fecham semana com novos recordes

"Esses recordes históricos são sustentados pelo otimismo em torno dos acordos comerciais e dos sólidos resultados empresariais" do segundo trimestre, disse Angelo Kourkafas, da Edward Jones, à AFP.

Segundo o analista, os dados das empresas sugerem que a economia dos EUA se encontra em uma posição sólida. "Isso pode mudar nos próximos meses, mas, por enquanto, temos uma economia que segue firme", afirmou Kourkafas.

À medida que se aproxima o prazo de 1º de agosto, os investidores esperam que mais acordos sejam alcançados sobre as tarifas anunciadas pelo presidente americano, Donald Trump.

Além das negociações com parceiros comerciais, os investidores esperam uma semana intensa de divulgações de resultados, com Apple, Amazon e outras grandes empresas de tecnologia prestes a apresentar seus balanços.

Trata-se das maiores empresas do mercado, "portanto qualquer revés terá consequências para o mercado em geral", afirmou o analista.

No mercado de renda fixa, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos caiu ligeiramente por volta das 20h15 GMT (17h15 de Brasília), situando-se em 4,38%, contra 4,41% no fechamento do dia anterior.