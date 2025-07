Departamento de Justiça dos EUA segue com interrogatório de cúmplice de Epstein

Nesta sexta-feira, Trump voltou a tentar se distanciar de Epstein, que fazia parte de seu círculo nova-iorquino quando era um magnata do setor imobiliário.

"Não tenho nada a ver com esse sujeito", declarou a jornalistas antes de partir de Washington rumo à Escócia.

Ele sugeriu à imprensa que olhe para o ex-presidente democrata Bill Clinton ou seu secretário do Tesouro, Larry Summers. Acrescentou que poderia fornecer-lhes uma lista de personalidades com vínculos muito mais estreitos com Jeffrey Epstein do que ele.

Sobre se considera conceder um perdão presidencial ou uma comutação da pena a Ghislaine Maxwell, o presidente afirmou que "não cogitou", mas destacou que tem poder para fazê-lo.

Maxwell foi condenada em 2022 a 20 anos de prisão por tráfico sexual, acusada de ter recrutado menores de idade entre 1994 e 2004 para serem exploradas sexualmente por Epstein.

Trump prometeu revelar os detalhes do caso, mas neste mês o FBI (polícia federal) e o Departamento de Justiça negaram que existam provas da existência de uma lista secreta de clientes deste rico financista e confirmaram que ele se suicidou.