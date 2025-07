Organizações humanitárias alertam sobre desnutrição infantil em Gaza

Essa conversa entre os líderes europeus será marcada pelo anúncio feito na quinta-feira pelo presidente francês, Emmanuel Macron, de que seu país reconhecerá o Estado palestino em setembro.

Esta decisão gerou indignação em Israel, que acusou a França de recompensar "o terror".

"Realizarei uma reunião de emergência com os parceiros do E3, na qual discutiremos quais medidas urgentes podemos tomar para deter o massacre e fornecer à população os alimentos de que desesperadamente necessita, ao mesmo tempo em que adotamos todas as medidas necessárias para construir uma paz duradoura", declarou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, na quinta-feira.

Essa ligação busca impulsionar os esforços por um cessar-fogo, depois que os Estados Unidos abandonaram, na quinta-feira, as conversas indiretas entre Israel e o Hamas no Catar para alcançar uma trégua em Gaza.

O emissário americano Steve Witkoff anunciou o retorno de seus negociadores, criticou a "postura egoísta" do Hamas e acusou o movimento islamista de não agir "de boa fé".

- "Crise de fome" -

Mais de 100 organizações humanitárias alertaram nesta semana que a "crise de fome" está se espalhando na Faixa de Gaza, mas Israel negou ser responsável pelo agravamento desta crise.