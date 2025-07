Por que a população de Gaza não está recebendo a ajuda de que tanto precisa?

Damon explica que os pontos de distribuição da GHF estão situados em dois corredores militares no sul e no centro de Gaza. Nada a ver com a rede humanitária tradicional, que contava com mais de 400 pontos de distribuição em toda a faixa costeira.

A escassez de pontos de distribuição, apenas quatro, obriga a uma enorme afluência de civis desesperados por obter comida. E os incidentes mortais têm sido muito numerosos.

Segundo a ONU, as forças israelenses mataram desde o final de maio cerca de 800 palestinos enquanto eles se dirigiam para buscar ajuda nos pontos de distribuição da GHF.

Israel se recusa a restaurar o antigo sistema humanitário da ONU, argumentando que o Hamas se aproveitava dele para confiscar a ajuda dos caminhões e revendê-la em seguida. Algo que o movimento islamista nega.

- As ONGs, ignoradas -

As ONGs internacionais afirmam que há enormes quantidades de ajuda bloqueada fora de Gaza, aguardando autorização do Exército israelense para entrar.