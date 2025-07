Preocupação com acordos dos EUA derruba preços do petróleo

As novas declarações do presidente americano derrubaram os preços do petróleo. O barril do Brent para entrega em setembro caiu 1,07%, aos US$ 68,44, e o do WTI para o mesmo mês fechou em baixa de 1,32%, aos US$ 65,16.

"Já observamos um leve desacordo entre Japão e Estados Unidos sobre o pacto comercial anunciado recentemente", em relação aos detalhes dos investimentos japoneses em solo americano, disse à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates. "Isso leva o mercado a questionar até que ponto as negociações comerciais estão perto de um acordo, mesmo após o seu anúncio."

O analista ressaltou que os preços também seguem pressionados após o governo dos Estados Unidos autorizar a gigante da energia Chevron a retomar suas operações de extração na Venezuela, como informou o presidente Nicolás Maduro.

