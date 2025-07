Presidente de Portugal pede ao Tribunal Constitucional que reveja endurecimento da política migratória

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu ao Tribunal Constitucional que examine as medidas de endurecimento da política migratória aprovadas pelo Parlamento, em particular as relacionadas ao direito do reagrupamento familiar, anunciou na noite de quinta-feira (24).

Rebelo de Sousa solicitou ao Tribunal Constitucional uma opinião "urgente" em um "prazo de 15 dias", segundo uma nota publicada no site da presidência.

A decisão do chefe de Estado foi tomada após consultar nesta semana os partidos representados no Parlamento sobre esta lei, aprovada em 16 de julho com os votos da coalizão do governo de direita e da extrema direita, que se converteu em maio na segunda força política do país.