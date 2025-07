Venezuela repatria dos EUA mais sete crianças separadas dos pais

Um novo voo com mais de 200 venezuelanos deportados pelos Estados Unidos chegou nesta sexta-feira (25) ao aeroporto que atende Caracas, trazendo a bordo sete crianças que foram separadas dos pais ao serem capturadas por agentes de imigração.

As autoridades venezuelanas acompanharam depois os menores até uma sala no terminal para a reunificação com os pais.

Outras sete crianças foram repatriadas há uma semana, pouco antes da chegada à Venezuela dos 252 imigrantes detidos no presídio de segurança máxima para membros de gangues em El Salvador, que foram libertados como parte de uma troca de prisioneiros com os Estados Unidos.