Venezuelano exige US$ 1,3 mi do governo Trump por deportá-lo a El Salvador

"Eles nos trataram como animais, não é justo o que nos fizeram e que venham lavar as mãos como se nada tivesse acontecido".

A ação detalha golpes no peito e no estômago com os punhos e cassetetes.

- "Alarme" -

Por mais de um mês, sua família não soube de seu paradeiro, segundo o texto.

Leon Rengel fazia parte de um grupo de venezuelanos "que um tribunal federal ordenou ao governo que não deportassem ou devolvessem se estivessem em trâmite, ordem que foi ignorada", segundo a denúncia.

Seu irmão e cônjuge ainda estão nos Estados Unidos.