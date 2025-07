Zelensky diz que negociações para possível reunião com Putin começaram

Separadamente, Zelensky disse ter ouvido manifestantes contrários à lei que revoga a independência dos órgãos anticorrupção, razão pela qual decidiu apresentar um novo projeto de lei.

"É completamente normal que as pessoas reajam quando não querem algo ou quando não gostam", comentou o presidente ucraniano.

"É muito importante que ouçamos e respondamos da maneira correta", disse ele.

Na reunião com repórteres, Zelensky indicou que a Ucrânia estava trabalhando no financiamento de dez sistemas de defesa aérea Patriot, após um acordo com Washington que permite que países europeus comprem armas americanas para fornecer a Kiev.

"O presidente dos Estados Unidos vai entregar esses sistemas para que sejam vendidos a nós. Nossa tarefa é encontrar financiamento para esses dez sistemas", afirmou Zelensky, acrescentando que o financiamento para três deles já havia sido garantido.

