Arsenal contrata artilheiro sueco Viktor Gyökeres, do Sporting

"Estamos felizes por receber Viktor Gyökeres no clube. A constância que ele demonstrou em suas atuações é impressionante, e seus gols falam por si", comemorou o técnico dos 'Gunners', Mikel Arteta, conforme citado por sua equipe.

Gyökeres é a sexta contratação do Arsenal para a nova temporada, depois do zagueiro Cristhian Mosquera, dos meio-campistas Martín Zubimendi e Christian Norgaard, do goleiro Kepa Arrizabalaga e do atacante Noni Madueke.

O vice-campeão da Premier League nas últimas três edições, que não vence o campeonato inglês há vinte anos, gastou cerca de 200 milhões de libras (cerca de R$ 1,5 bilhão pela cotação atual) na janela de transferências da pré-temporada.

A chegada do sueco ao elenco de Arteta ocorrerá após a excursão asiática do Arsenal, que inclui visitas a Cingapura e Hong Kong.

Esta não será a primeira experiência de Gyökeres na Inglaterra, que aos 19 anos chegou ao Brighton antes de uma série de empréstimos: ao alemão St. Pauli e ao Swansea e ao Coventry, na segunda divisão inglesa.

Transferido para o Coventry, ele quase ajudou o clube a alcançar a primeira divisão da Inglaterra na temporada 2022-2023 e, em seguida, foi jogar no Sporting de Lisboa, onde se destacou com seus gols.