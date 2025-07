Colômbia recebe centenas de cidadãos deportados que estavam presos no Equador

No entanto, as autoridades colombianas garantem que não foram notificadas sobre as deportações.

"Não tínhamos um plano de contingência" para recebê-los, declarou o secretário de Governo do município colombiano de Ipiales, Juan Morales. "Tivemos que elaborá-lo na última hora para poder apoiar e oferecer assistência humanitária."

O prefeito de Ipiales, Amilcar Pantoja, afirmou na sexta-feira que os presos ficarão livres se não tiverem processos judiciais pendentes na Colômbia.

A chancelaria colombiana destacou em um comunicado que Quito iniciou a deportação "ignorando os respeitosos e reiterados" pedidos para estabelecer previamente um protocolo. Além disso, qualificou a medida como um "gesto pouco amistoso".

Bogotá mobilizou a ministra interina das Relações Exteriores, Rosa Villavicencio, até Rumichaca para lidar com a situação.

A chancelaria equatoriana declarou neste sábado, em comunicado, que as deportações foram anunciadas a Bogotá desde 8 de julho, que estão sendo realizadas com "respeito aos direitos humanos" e após a revisão individual do caso de cada preso, razão pela qual "rechaça (...) a alegação de uma suposta deportação coletiva".