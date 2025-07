Defensa Civil de Gaza reporta 11 mortos em operações israelenses

A Defesa Civil de Gaza reportou 11 mortos neste sábado (26) em ataques e disparos israelenses no território palestino sitiado, devastado por mais de 21 meses de guerra.

Segundo Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil, quatro palestinos morreram em um ataque que atingiu seu apartamento no bairro de Al Rimal, na Cidade de Gaza, no norte do território ameaçado pela fome.

Um casal também morreu em um bombardeio na Cidade de Gaza, acrescentou.