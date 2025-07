Equador retoma bombeamento de petróleo em principal oleoduto paralisado

O Equador retomou, na sexta-feira (25), o bombeamento de petróleo em seu principal oleoduto, cujas operações foram paralisadas por quase um mês devido aos riscos causados pelas fortes chuvas na Amazônia, anunciou a empresa estatal Petroecuador.

A suspensão do Sistema de Oleoduto Transequatoriano (Sote), com capacidade para 360.000 barris por dia (bd) e o mais utilizado, bem como de outro oleoduto que vai quase paralelamente dos poços na floresta amazônica até o Pacífico, resultou na paralisação das exportações de petróleo bruto, o maior produto de venda do país.

A entidade indicou em um comunicado que concluiu a construção de um desvio de um quilômetro para mudar o trajeto do Sote por áreas seguras, na província de Napo (leste), e que "imediatamente retomou o bombeamento".