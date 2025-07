EUA critica libertação na França de libanês pró-palestino

Os Estados Unidos criticaram neste sábado (26) a libertação na França do militante libanês pró-palestino Georges Ibrahim Abdallah, que esteve mais de 40 anos encarcerado por cumplicidade no assassinato de dois diplomatas, um deles americano.

Abdallah foi preso em 1984 e condenado à prisão perpétua em 1987 pelos assassinatos do adido militar americano Charles Robert Ray e do diplomata israelense Yacov Barsimantov em Paris.

No início deste mês, um tribunal de apelação francês ordenou sua liberação sob a condição de que deixasse o território francês e nunca mais voltasse. Na sexta-feira, ele saiu de uma prisão no sudoeste da França e depois chegou à sua cidade natal no Líbano.