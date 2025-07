'Fome', 'inanição': os desafios para definir a situação atual em Gaza

"Todos estes deslocamentos contínuos (forçados pelo Exército israelense, nota do editor), o fato de que também não podemos ir ao norte (da Faixa de Gaza) ou a muitos dos lugares onde as pessoas mais afetadas estão, complicam enormemente a situação", acrescenta Jean-Raphaël Poitou, diretor para o Oriente Médio da Ação Contra a Fome.

"Tivemos dificuldades com os dados e o acesso à informação", explicou Nabil Tabbal, do programa de Emergências Sanitárias da Organização Mundial da Saúde (OMS), em uma coletiva de imprensa. No entanto, "devemos absolutamente confiar em dados confiáveis (...) este trabalho continua".

Os poucos indicadores disponíveis são alarmantes sobre a situação alimentar em Gaza, onde uma "grande proporção da população "morre de fome", segundo o diretor-geral chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Um quarto das crianças com menos de cinco anos e das mulheres grávidas e lactantes examinadas pela MSF na semana passada sofre de desnutrição aguda, alertou a ONG na sexta-feira, acusando Israel de usar a fome como "arma de guerra".

Aproximadamente um terço dos moradores de Gaza passa dias sem comer, e a desnutrição está aumentando drasticamente, segundo o Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Na terça-feira, um hospital de Gaza informou que 21 crianças morreram por desnutrição ou inanição em 72 horas.