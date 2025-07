França pede explicações à Vueling por desembarque de adolescentes judeus franceses

Martinoli "assegurou que uma rigorosa investigação interna estava sendo realizada e que as conclusões dessa investigação seriam compartilhadas com as autoridades francesas e espanholas", detalhou.

Segundo o comunicado, explicações também foram solicitadas ao embaixador da Espanha na França.

A associação Club Kineret, organizadora do acampamento, anunciou sua intenção de apresentar uma denúncia contra a empresa "por violência física, psicológica e discriminação por motivos religiosos", afirmou na quinta-feira à AFP sua advogada, Julie Jacob.

O incidente ocorreu na tarde de quarta-feira, quando o grupo de adolescentes, que havia passado duas semanas na Espanha, se preparava para decolar do aeroporto de Valência, no sudeste, com destino a Paris-Orly.

Em um comunicado publicado na quinta-feira, a companhia espanhola acusou os jovens de "comportamento inadequado e uma atitude altamente conflitiva, colocando em risco o correto desenvolvimento do voo".

Por outro lado, o organizador do acampamento afirmou que o grupo foi desembarcado "sem motivo válido".